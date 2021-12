CAPOTILLO

Fue despedido en su día de la empresa que ofrece asistencia técnica a los hospitales de Pontevedra, y ahora acaba de ser condenado por esos hechos que motivaron la rescisión de su contrato. ¿Cuál fue ese motivo? Apropiarse, a lo largo de cuatro años, de la recaudación de los televisores instalados en distintas habitaciones de estos centros sanitarios, los que usan y pagan los pacientes. Tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Pontevedra, el acusado asume una pena dos años de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. Asimismo, pagará, a modo de indemnización, los 49.428 euros de los que se apropió en esos años.

La Audiencia de Pontevedra acordó, asimismo, suspender durante tres años la ejecución de la pena de prisión, si bien impone dos condiciones para que el acusado no tenga que pisar la cárcel. Por un lado, que no delinca durante este período de tiempo, «quedando revocada la suspensión si fuese condenado por un delito y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida».

De igual modo, se condiciona esta medida a que abone la responsabilidad civil, para lo cual se ha establecido que pague trescientos euros mensuales, «dado que cobra actualmente una nómina de mil euros y paga una pensión de alimentos de 350». En este sentido, los magistrados advierten «expresamente» al pontevedrés que el impago de dos de estas cuotas mensuales «supondrá el incumplimiento de la condición impuesta y generará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y se acordará su cumplimiento».