—El PP vigués está dividido. ¿Qué ocurrirá después del congreso del sábado?

—Habrá un renacimiento. Habrá que aceptar los resultados y luego tener un partido fuerte sin quejas. Hay que aprender de lo que sucedió en el 2016. Yo, si pierdo, no voy a echar las culpas al árbitro, no voy a poner excusas ni me voy a ir a otro partido.

—Usted hizo un llamamiento a la integración de las dos candidaturas antes del congreso. ¿Lo hará después si gana?