—Existe el temor a que, de incrementarse esos flujos, se pierda la autenticidad del destino. ¿Puede peligrar ese turismo de calidad en favor del volumen?

—Estamos invirtiendo para que no sea así. Con la Xunta y el Concello de Santiago aprobamos un plan de sostenibilidad para descongestionar el entorno de la catedral. Los planes de sostenibilidad son medioambientales, sociales y territoriales. El potencial del Camino es excepcional, pero debemos conseguir que no pierda calidad, que no la perciba el visitante, y que los residentes no se agoten con ese flujo descontrolado de turistas. Invertimos en estos conceptos de diversificación del destino y que la rentabilidad llegue a todo el territorio por donde pasan los caminos. Hay que evitar estos procesos de congestión.