Al BNG no le dan las cuentas del Ministerio de Hacienda ante el nuevo modelo de financiación. El primer documento base sobre el que quiere negociar el Gobierno de España, presentado hace unos días, supone un retroceso en las aportaciones para Galicia del 2,7 %, una percepción negativa de esa primera propuesta en la que coincide la Xunta. Pero la portavoz Ana Pontón va más allá al denunciar que Galicia es la única comunidad de las ocho que se reunieron en Santiago a finales de noviembre para firmar un documento reivindicativo conjunto que sale perdiendo con esos primeros cálculos sobre población ajustada. Dos de ellas, Extremadura y Aragón, salen especialmente beneficiadas, y el resto consigue alguna mejora. La líder nacionalista expresó este jueves su preocupación por la «estratexia» del Gobierno gallego, de ahí que haya celebrado un encuentro en el Parlamento con economistas con los que compartió algunas de las medidas que su formación quiere trasladar a la comisión de estudio, que arranca este viernes con la definición del plan de trabajo y el calendario de intervenciones.

Pontón adelantó una batería de medidas que redundan en una mayor autonomía financiera, como aumentar hasta el 90 % la cesión del IVA y del IRPF; reclamar todo el impuesto de sociedades; establecer que las empresas con actividad productiva en Galicia tributen en la hacienda autonómica la parte que les corresponda; y una nueva fiscalidad verde ante el reto de la emergencia climática. «No BNG temos claro que o mellor é que Galicia teña a chave do 100 % dos seus recursos, esa é a nosa posición e non imos renunciar a ela, pero no camiño para ter unha maior autonomía fiscal hai que ir dando pasos e sabemos que esa non é a proposta que vai defender Feijoo», afirmó.

Pese a que algunas de las propuestas del Bloque no están en la agenda del Gobierno de España, Pontón aseguró que «somos realistas», aunque cree que en el marco de negociación hay margen para «mellorar a posición do país», por lo que acudirán a la comisión «con ánimo construtivo». Recuerda la líder frentista que esta negociación es de «máxima importancia», por cuanto está en juego el respaldo económico para sufragar las políticas sociales, de sanidad o educación.