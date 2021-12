Imagen de archivo de Povisa Óscar Vázquez

El grupo valenciano Ribera Salud se ha hecho fuerte en Galicia en los dos últimos años, con la adquisición de los hospitales Povisa en Vigo (el más grande de la comunidad en el sector privado), Polusa en Lugo y Juan Cardona en Ferrol, y con la intención de tener un nuevo centro en Ourense. Pero la expectativa de movimientos en la propiedad de esta compañía ha generado inquietud en las plantillas de estos centros. El viernes pasado, Centene Corporation, la aseguradora estadounidense que posee el 90 % de Ribera Salud y que cotiza en la bolsa de Nueva York, anunció a sus inversores que está «revisando su activos no esenciales». Y concretó: Centene está «evaluando alternativas estratégicas para su negocio internacional».

Lo que el grupo considera negocio esencial es el aseguramiento en Estados Unidos, donde participa en los programas medicare y medicaid, además del mercado libre, y donde es la compañía número 24 por facturación, según un ránking de Fortune. Ese mercado no se va a tocar. El negocio no esencial es el que tiene en Europa y, básicamente, son dos compañías: la británica Circle, con 50 hospitales, y la española Ribera Salud, con diez. Centene prevé facturar este año 125.000 millones de euros (el presupuesto anual de la Xunta no llega a 12.000). El negocio en Galicia es de unos 120 al año, lo cual supone menos del 0,1 % del global del grupo.

La mayoría de los medios estadounidenses que se han hecho eco de la información interpretan este anuncio como una previsible venta. Así lo dice la prensa económica, como Forbes o Bloomberg. Esta interpretación viene reforzada por el hecho de que en la documentación oficial que Centene ha hecho llegar a sus inversores se plantea las siguientes cuestiones sobre sus negocios considerados no esenciales (los europeos): «¿Somos el mejor propietario? ¿Se puede crear más valor mediante una desinversión?». El día del anuncio, las acciones de la compañía subieron cerca de un 5 %.