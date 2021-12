Martina Miser

Sindicatos, equipos directivos y AMPA protestan estos días por la negativa de la Consellería de Educación a cubrir las bajas de los profesores. Según Comisiones Obreras, hay actualmente 240 vacantes, 136 de primaria y 104 de secundaria, incluyendo ESO, bachillerato y formación profesional.

El sistema de asignación de bajas de la Xunta ya no oferta aquellas inferiores a los quince días salvo excepciones, por ejemplo los docentes de escuelas unitarias, ya que no cubrir ese puesto implicaría que los niños se quedarían sin clases. Pero este año, denuncian los sindicatos, Educación dejó de llamar el 30 de noviembre, por lo que todas las bajas comunicadas a partir del 29 de ese mes no se cubren.

Hay excepciones, como es la etapa de infantil, en la que sí se envían sustitutos. José Fuentes, de CC.OO., explica que es habitual que a partir de la llamada semana grande -la que engloba los festivos del 6 y el 8 de diciembre- no se cubran las vacantes, porque hasta la finalización de las clases no se cumple ese criterio semioficial de los quince días. Pero este año la no cobertura comenzó antes, «é nun contexto moi diferente, como é o da sexta ola», explica Fuentes. Esto complica mucho la organización de las aulas, ya que no pueden juntarse grupos ni mezclar grupos burbuja, por lo que «os alumnos están co docente de guardia, o que na práctica implica levar un mes sen actividade lectiva». Algunas de las bajas, además, ya se sabe que serán de larga duración.