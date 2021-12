Armas que portaba el estudiante acusado de acuchillar a un compañero.

Descansando y recuperándose en su casa tras lo ocurrido, Jeison Martínez, el joven apuñalado por un compañero de clase de su instituto en Ourense, todavía le está dando vueltas a lo ocurrido y le gustaría tener una explicación de por qué Pedro le atacó. Recibió cuatro puñaladas el pasado viernes, cuando se encontraba tranquilamente con otros compañeros tomando algo en una cafetería cercana al Centro Integrado de Formación Profesional A Carballeira, donde estudia el ciclo medio de auxiliar de enfermería. «Lo que me ha pasado no es normal, es difícil de asimilar», sostiene el joven agredido.

Jeison relata que no tuvo ninguna discusión ni ningún problema previo con su agresor. «Es compañero de clase, nos saludamos. Ese día acabábamos de hacer un examen. Le pregunté qué tal le había salido, fue una conversación normal, y como dijo que no iba a ir a la siguiente clase, le ofrecí sentarse con nosotros a tomar café. Me levanté para mover una silla en la que había unas mochilas para ofrecérsela y pasó eso, no esperaba algo así», explica sobre el momento antes del ataque. El joven estaba de espaldas cuando Pedro Loureiro, de 20 años, se acercó y le asestó cuatro puñaladas. La de mayor riesgo fue la que recibió en el hombro y hubo otras tres en el costado derecho y en la zona lumbar. No fueron ninguna broma.

De hecho, el agresor, después de presentarse en la comisaría de Ourense entregando el arma con la que presuntamente apuñaló a su compañero, además de otros cuchillos, fue enviado a prisión preventiva por el juez de guardia de Ourense. No ofreció una explicación clara del porqué de su ataque. Pero los indicios sobre la supuesta intencionalidad de causar un daño vital a su compañero y la gravedad de su actuación determinaron su encarcelamiento provisional.