PACO RODRÍGUEZ

Delegados sindicales con representación en la mesa sectorial de Sanidade (CIG, CC. OO., UGT, CSIF y Satse) se concentraron este lunes ante el Parlamento de Galicia, donde se están ultimando en comisión las cuentas del próximo ejercicio, que entrarán en vigor el 1 de enero. La movilización tenía como objetivo expresar el desacuerdo de los representantes de los trabajadores con el presupuesto asignado para la atención primaria, pero extendieron también su crítica a la situación salarial, reclamando mejoras económicas, y también a la falta de personal.

Las centrales denunciaron el déficit de recursos humanos, lo que provoca que el personal no pueda disfrutar los permisos en el año en curso, y recordaron que la plantilla ha perdido capacidad adquisitiva desde el 2010, tras los recortes propiciados por la anterior crisis. A juicio de los delegados, se sigue produciendo un «desmantelamento» de los servicios sanitarios más cercanos a la ciudadanía, de ahí que reclamen unas cuentas públicas que destinen un 25 % a la atención primaria, mientras denuncian una reducción del 2 % para el próximo año con respecto al 2021. Además, sostienen que la reducción de cuadros, sobre todo por las jubilaciones, está «planificada», y que de modo consciente no se han cubierto las plazas mir. En concreto, señalan que existe un déficit de 79 profesionales en pediatría.

El PPdeG cree que se confunden las «causas» y los «efectos»

El portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, salió al paso de las acusaciones vertidas por los sindicatos asegurando que los recortes que tuvo que asumir el Gobierno gallego en el 2010 afectaban exclusivamente a cuestiones salariales que ya han sido recuperadas. Pero no ocurre lo mismo con las plazas, que asegura que son más pese «ao problema de falta de profesionais, que non é único de Galicia». También rechaza que se haya producido un ajuste presupuestario a la baja, y defiende que el gasto en atención primaria «tense incrementado moi considerablemente». Otra cuestión es que algún capítulo sanitario, como el del gasto farmacéutico, sea menor, pero lo atribuyó al uso de medicamentos genéricos. El dirigente popular remarcó que los esfuerzos del Sergas se están dirigiendo a la liberación de los médicos de cabecera de determinadas tareas que pueden asumir otros profesionales no facultativos, y «a medio prazo» ve como una solución la apertura de de los ciclos de formación de los mir. «Non se deben confundir as causas e os efectos», concluyó Puy.