La conselleira Ethel Vázquez (Ponteceso, 1972) es ingeniera de Caminos, pero cuando termine su carrera política dice que volverá a su plaza de alta funcionaria en Augas de Galicia. En la última reorganización de competencias en la Xunta, este organismo volvió a situarse en su campo de decisión, algo que no disimula que le gusta. Ahora prepara la Lei de Mellora da Xestión do Ciclo da Auga, que ha generado una polvareda política en la oposición y en la Fegamp, pues creen que diseña un escenario en el que los concellos ser verán obligados a subir el recibo del agua. La ley podría aprobarse en el segundo trimestre del 2022.

—¿Por qué esta ley?

—Los concellos deben garantizar el abastecimiento de agua y el saneamiento, algo que es muy complejo y costoso. Pretendemos ayudarles, como hacemos desde hace tiempo con las obras hidráulicas. En este período hemos observado que hay concellos que no quieren asumir la gestión de las depuradoras y que hay problemas más allá de la falta de infraestructuras. Las infraestructuras hay que gestionarlas bien y eso es muy difícil. En el día a día nos encontramos con bombeos que no se encienden, desconocimiento sobre cómo aplicar reactivos en las depuradoras, vertidos, alivios o no saber cómo gestionar que haya arsénico en la traída. Esta ley surge para ayudarles a profesionalizar la explotación de las infraestructuras, y busca un modelo más igualitario, pues hay concellos privilegiados que no quisieron gestionar sus depuradoras y lo hace Augas de Galicia. Las depuradoras no se pueden explotar bien si no se sabe lo que pasa en la red. Lo fácil es no hacer nada. Creemos que hay que solucionar estos problemas por responsabilidad medioambiental.

—Es decir, van a digerir los problemas de los concellos.

—Sí, nos ofrecemos a comernos ese marrón. Los concellos podrán adherirse voluntariamente a un modelo alternativo a lo que hay, para dar una solución a los que necesitan una alternativa.