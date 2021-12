Enfrente, un PP, con Núñez Feijoo a la cabeza, que según Pontón «fai cada vez máis pequena a Galicia co seu desgoberno». Menos población, menos centros públicos, menos explotaciones ganaderas, más gallegos en riesgo de pobreza... la portavoz nacional del BNG insistió en que pese a este balance «de demolición de país, nós somos optimistas porque sabemos que Galicia é un gran país».

En su intervención, realizada en un hotel de Santiago, Ana Pontón no olvidó el agradecimiento a la militancia «exemplar» y a la organización «xa que non hai no Estado español unha organización tan democrática». Pero para conseguir el objetivo de llegar a la Xunta en el 2024, recordó «temos que ser humildes e escoitar moito á sociedade, traballar, traballar e traballar». Todo con el fin de ampliar el BNG y reforzar su posición «temos que poñer o mellor de nós con toda a confianza no BNG e nos galegos e galegas», concluyó.