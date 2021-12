Valentín González Formoso, secretario xeral do PSdeG CESAR TOIMIL

Acaba de pasar a páxina do congreso que o ratificou como secretario xeral do PSdeG-PSOE e Valentín González Formoso (As Pontes, 1971) puido por fin sacar algo de tempo para pasar un día enteiro na súa vila natal, onde é alcalde, e para ocuparse dos seus dous fillos. No cumio socialista que tivo lugar en Santiago tivo que capear a forte marusía desatada polo seu predecesor no cargo, Gonzalo Caballero, pero está satisfeito co resultado.

—Que sabor de boca lle quedou?

—Un sabor moi bo, pola concentración de presenzas históricas do partido, do presidente do Goberno, dos secretarios xerais e pola ilusión que palpei nos delegados e convidados que asistiron ao congreso. Creo que os socialistas saímos moito máis fortes do que entramos e máis confiados das nosas forzas de cara ao futuro do que estabamos.

—Fixo unha das executivas máis longas dos últimos lustros. Vai poder manexar iso?

—Na executiva, máis que a lonxitude, recoñezo a valía das persoas e creo que a cidadanía galega vaise ver reflectida neste equipo. Hai algunha xustiza histórica do partido co secretario de organización, José Manuel Lage, que merecía o posto, e hai un esforzo de integración enorme para a identificación co proxecto. Tamén traballamos moito para que determinadas carteiras, sobre todo as principais, tiveran á fronte perfís de referencia social.