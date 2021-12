Ed

Non lle gusta dramatizar a Formoso coas tensións internas que agromaron no PSdeG coas críticas feitas no congreso polo seu predecesor, Gonzalo Caballero, que recentemente o acusou de actuar coma «o cabalo de Atila».

—Insistiu no congreso en non forzar as discrepancias no partido, pero co grupo de Gonzalo Caballero a fractura mostrouse en toda a súa dimensión.

—A sociedade galega non se levanta preocupada por se hai un militante do PSOE que reclama non sei que cousa nos estatutos ou na comisión de garantías, non. Levántase preocupada co prezo das peaxes da AP-9 ou por ver se a empresa na que traballa é viable. Mesmo se levanta asustado porque non é capaz de falar co seu médico cando lle doe unha perna e ten que agardar 15 días por unha cita. E nós temos que estar dedicados o 99 % do tempo a iso, e o 1 % do tempo a outras cousas. Eu, dende logo, vou dedicar o tempo a dar resposta aos problemas dos galegos.