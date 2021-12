xoan a. soler

No hay prisas ni deseo alguno de caer en el dramatismo. La nueva dirección del PSdeG-PSOE, capitaneada por Valentín González Formoso, se tomará su tiempo para chequear la situación del partido que recibe de Gonzalo Caballero antes de realizar los cambios pertinentes que se harán visibles en el Parlamento, el principal escaparate de la política autonómica. El alcalde de As Pontes convocará la primera reunión de su ejecutiva para la próxima semana, pero será una mera toma de contacto, con puesta de largo para la foto de familia, en la que no se tomarán decisiones de alcance. Los cambios llegarán con el nuevo período de sesiones, que arrancará tras el parón navideño.

Este calendario le concede a Gonzalo Caballero, que perdió las elecciones primarias del PSdeG frente a Formoso, todavía un par de bolas extra para actuar como portavoz de los socialistas en O Hórreo. El próximo jueves 16 se reunirá la Xunta de Portavoces, con la participación del ya ex vicesecretario xeral del PSdeG Pablo Arangüena, quien fue reemplazado en el cargo por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y será todavía el encargado de elegir los asuntos que irán al próximo pleno y los diputados que se encargarán de defender las iniciativas en la tribuna.

Como poco, Gonzalo Caballero ejercerá de portavoz de los socialistas dos sesiones más: la de la aprobación de los Presupostos de la Xunta para el 2022, que tendrá lugar el martes 21, y el pleno ordinario que contendrá un nuevo cara a cara con el presidente de la Xunta, que se sustanciará al día siguiente, el 22.