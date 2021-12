La imagen de la recuperación de Meirás. Ocurrió el 10 de diciembre del 2020. La jueza Marta Canales (derecha) entrega las llaves del pazo a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en presencia de los abogados del Estado, de la Xunta y del Concello de Sada, así como de la letrada de Justicia. M. DYLANPOOL

Las llaves del pazo de Meirás se entregaron por parte de la jueza Marta Canales a la abogada general del Estado Consuelo Castro el 10 de diciembre del 2020, en un acto calificado de histórico y lleno de simbolismo. Un año más tarde, el acceso al edificio principal sigue restringido y las visitas están limitadas al exterior. Hoy, cuando se cumple un año de esa fecha en la que algunos quisieron ver el último día de los 82 años que los Franco estuvieron vinculados a la antigua residencia de verano del dictador, aún quedan importantes flecos por resolver.

Entre los logros está el que, al menos, se puedan visitar, desde el 1 de julio, el vestíbulo de las Torres de Meirás, la capilla y los jardines. Lo han hecho ya unas 6.000 personas, según el Concello de Sada, que asumió esta gestión. Los visitantes han podido ver parte de las piezas trasladadas de otras partes de Galicia para decorar el pazo. Han sido muchos particulares, integrantes de colectivos vinculados a la recuperación de la memoria histórica y escolares de la comarca coruñesa.

El Gobierno abre Meirás «en memoria de las víctimas del franquismo» José Manuel Pan

Hoy también habrá visitantes, pero como todos los días habilitados este diciembre, ya no hay plazas libres. «Desbordounos a demanda, non puidemos facer máis visitas pola nosa propia capacidade», reconoce la concejala de Turismo, Laura Rodríguez, que admite que el hecho de que Patrimonio solo las autorice con guía les condiciona. Espera que «nalgún momento se permitan as visitas libres, porque hai moita xente que non está interesada na parte de divulgación», admite. Como anécdota, señala que la Fundación Franco llegó a pedir visita en una fecha en la que ya estaba el aforo completo y no acudieron. Los que sí accedieron para reescribir la historia fueron numerosos familiares de represaliados y colectivos memorialistas que, con su presencia los primeros días, visibilizaron la recuperación pública de una propiedad convertida en símbolo de la dictadura.