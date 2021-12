Con respecto a él, por aquel entonces temía que sus más de 25 años en el mundo de la cosmética no le sirvieran aquí para encontrar trabajo. En Venezuela, era un reconocido comercial de firmas de prestigio como Loreal o Kerastase. En Santiago, «no conocía a nadie, no tenía contactos, llegué aquí con más de 50 años, ¿quién me iba a dar un empleo de lo mío?».

Sin embargo, un proyecto le rondaba la mente desde hacía unos años. El plan: crear una empresa que comercializase productos de descanso. Su oferta estrella: una almohada antiarrugas. La idea estaba, dice, sobradamente respaldada por su experiencia en el sector y su conocimiento de «cómo la piel se debilita durante el sueño». Poner en marcha la hazaña no fue fácil. «Y no hubiese sido posible sin las ayudas a las que pude acceder», cuenta Álvaro. Una subvención de 5.000 euros fue determinante para poder hacer los primeros moldes y prototipos de la almohada. La parte más cara del proceso y la que no hubiese podido llevar a cabo con sus propios recursos. Su empresa, Nunuku, echó a andar meses después. Hasta hoy.