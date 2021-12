Carmela Silva, en una imagen de archivo DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, elevó este viernes la intensidad de las críticas que está realizando su partido contra la elección de la presidente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, como presidenta del PSdeG en la ejecutiva conformada por Valentín González Formoso.

«É tremento», repitió Feijoo varias veces en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, que los militantes, cargos y votantes del PSdeG tengan «que aceptar» a Silva como presidenta, sobre todo después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de prisión contra un exfuncionario del Concello de Vigo por, entre otras cosas, la contratación irregular de la cuñada de Silva.

«Si o novo secretario xeral quere vontade de consenso, de acordos e de pacto», señaló Feijoo en alusión a Formoso, no podía elegir para presidir el Partido de los Socialistas de Galicia «a unha política más especializada na confrontación e no insulto». Es más, dijo que si Formoso pretendía erradicar «calquera forma de corrupción ou corruptela, non podía elixir peor á nova presidenta», pues entiende que este perfil rompe el discurso de Pedro Sánchez sobre la regeneración de la vida política en España. «Non pode estar peor acompañado», dijo del presidente del Gobierno a propósito de Carmela Silva.