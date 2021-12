MARTINA MISER

La ficha policial de Francisco Javier Janeiro Rodríguez, Javillo, evidencia a sus 55 años que lo suyo no es pasar desapercibido. Ha caído más de cinco veces, siempre en operaciones de heroína y siempre ejerciendo de intermediario para grandes proveedores que lo utilizaban de hombre franquicia en Galicia. Natural de Vilanova, su mayor estatus lo alcanzó en el 2003 al liderar una banda que controlaba el 60 % del tráfico de caballo en el noroeste español. Desde entonces, ha ido a menos. Pero sin salirse del negocio, ni de amasar contactos para recibir, en su tierra natal, heroína procedente de Turquía. Siempre en kilos sueltos, nunca en grandes portes. Ya fuese a manos de suministradores turcos o albaneses, las dos nacionalidades con las que mejor se entiende en este particular negocio dentro del por sí solo particular submundo del narcotráfico.

Javillo contó siempre con un as en la manga que lo diferencia del resto de traficantes de heroína en Galicia. Disfruta de la confianza de un excuñado, natural de Irak, que, según las investigaciones que motivaron su quinteto de arrestos, le puso en bandeja a proveedores turcos y organizaciones de Europa del Este especializadas en introducir este derivado de la amapola en países de Occidente. «Su gran problema es que se cree más listo que nadie», explican en el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) y en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), ambos con base en Pontevedra.

El perfil de Janeiro tampoco va más allá de O Padornelo. Galicia es su patio de juego, a veces el norte de Portugal, como para otros muchos narcos da terra. Tampoco organiza el transporte de grandes cantidades, porque carece de la infraestructura. Lo evidencian las cantidades con las que ha caído siempre con las manos en la masa. De cinco a ocho kilos, no más. Muy lejos de los considerados número uno autóctonos del negocio, ambos cumpliendo condenas en prisión: el narcoabogado Manuel Estévez Molares, que cayó con 64 kilos, y el narco Castor Manuel González, sentenciado por 56.