César Aja, con Manuel Fraga en Viveiro en marzo del 2001 XAIME RAMALLAL

Eran otros tiempos, y a quienes creen que las obras fueron fruto del maná de la Unión Europea, Aja responde: «Los fondos de la UE no vinieron para Viveiro. Los conseguíamos nosotros directamente porque gestionábamos y nos molestábamos. Éramos un Ayuntamiento muy inversor, con un control de gasto que hoy no existe, y que, con menos personal, hacía más». Cuenta que la pérdida de la alcaldía en el 2003 frente a Melchor Roel no le afectó tanto como algunos creen. «En aquel momento —aclara—, atravesaba una situación económica y personal muy complicada porque en la granja de rodaballo de la que era socio había muerto todo el pescado, más de 200 toneladas, y la deuda era muy grande...». Un problema que resolvió su venta a Pescanova. Dejar la alcaldía le sirvió, en cambio, para cumplir su sueño de trabajar en el extranjero: en Bulgaria. «No fui un político al uso», remata.