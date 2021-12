El gran ausente del discurso de Pedro Sánchez fue Gonzalo Caballero, el ya ex secretario xeral del PSdeG, al que no aludió siquiera para reconocer su entrega en los últimos cuatro años. Tampoco lo hizo esta vez Formoso. El propio Caballero volvía a despacharse con los medios al término del cónclave admitiendo que no había cruzado una palabra ni un saludo con Sánchez, dando fe de que la pataleta montada por el propio Caballero y sus afines en la primera jornada del congreso, cuando gritaron a viva voz «¡tongo!» contra las reglas internas, no gustó a la mayoría de los delegados.

Gonzalo Caballero, echado a perder Laureano López

El nuevo líder del PSdeG aprovechó el discurso de cierre para poner en valor la gestión de Pedro Sánchez y su Gobierno durante la pandemia, y tras eso explicitó la misma hoja de ruta para el partido que le pidió Sánchez. «Tócanos levantar e reforzar a presencia do PSdeG na sociedade galega», señaló, y hacerlo además desde la «responsabilidade» para conseguir que Galicia reciba el premio que se merece, que en opinión de Formoso es que los socialistas vuelvan a marcar el rumbo del país desde la Xunta.