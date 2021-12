Domingos Sampedro

El 14 Congreso Nacional del PSdeG arrancó este martes en Santiago enmarcado entre dos tormentas. Una la que cayó con intensidad del cielo en forma de precipitaciones y, otra, la que intentó generar Gonzalo Caballero con sus seguidores al grito de «¡tongo!» o «¡congreso á búlgara!», cuando el presidente del cónclave y alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, les negó la palabra por una cuestión de orden, arguyendo que este no se había alterado. Este fue el marco de fondo con el que Valentín González Formoso afrontó la cita de su ratificación como secretario xeral del PSdeG, con un discurso en el que llamó a la militancia a «ser capaces de non forzar as discrepancias» para actuar con responsabilidad y aspirar a gobernar la Xunta. «Non me vou resignar a que Galicia sexa un territorio do PP», pues Galicia, si pertenece a alguien, es a quien la entienda.