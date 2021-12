La sentencia del TSXG, que todavía no es firme, no fija la cuantía a percibir por los policías afectados, pero el SUP avanza que sus servicios jurídicos estudian «si, tras la firmeza, utilizará la extensión de esta sentencia para los policías nacionales destinados en las Brigadas o Grupos de Investigación de las comisarías de Galicia o si iniciará un procedimiento ordinario».