Gonzalo Caballero y Martín Seco, protestando de pie, durante el Congreso Xoán A. Soler

El 14 Congreso Nacional del PSdeG arrancó este martes en Santiago enmarcado entre dos tormentas. Una la que cayó con intensidad del cielo en forma de precipitaciones y, otra, la que intentó generar Gonzalo Caballero con sus seguidores al grito de «¡tongo!» o «¡congreso á búlgara!», cuando el presidente del cónclave y alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, les negó la palabra por una cuestión de orden, arguyendo que este no se había alterado. Este fue el marco de fondo con el que Valentín González Formoso afrontó la cita de su ratificación como secretario xeral del PSdeG, con un discurso en el que llamó a la militancia a «ser capaces de non forzar as discrepancias» para actuar con responsabilidad y aspirar a gobernar la Xunta. «Non me vou resignar a que Galicia sexa un territorio do PP», pues Galicia, si pertenece a alguien, es a quién la entienda.

Formoso aprovechó su primera intervención para reivindicar la larga tradición socialista, y pidió ser «dignos herdeiros» de los fundadores y de quienes defendieron a lo largo de la historia e partido. Pese a la hostilidad que le declaró en los últimos días y durante el congreso su predecesor en el cargo, Gonzalo Caballero, que acusó al alcalde de As Pontes de actuar como «o cabalo de Atila», Formoso ofreció la otra mejilla para agradecer el papel del ex secretario xeral «co que tiven moitas discrepancias políticas, pero nunca personais». Dirigió su discurso a pedir unidad «para non brindarlle as nosas diferenzas» ni al PP ni tampoco a los nacionalistas, e insistió en que en la nueva etapa que se abre con él «non sobra ninguén», porque todos están llamados «a ter un papel e unha valía».

Valentín González Formoso, nuevo líder del PSdeG, saludado por el ex secretario xeral Gonzalo Caballero Xoán A. Soler

Arropando a ambos lados a Formoso, en la primera fila, se sentaron el expresidente Touriño y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y a continuación Abel Caballero, Laxe, Besteiro, los presidentes de las diputaciones de Lugo y Pontevedra, José Tomé y Carmela Silva, así como las alcaldesas de A Coruña y Lugo, Inés Rey y Lara Méndez, y su homólogo de Ferrol, Ángel Mato, además de varios representantes sindicales y de varias organizaciones. Touriño fue uno de los más aplaudidos por los delegados e invitados, pero sin duda el más agasajado en la ronda de saludos fue el ex secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que participó en su primer acto público desde que dimitió del cargo en el 2016 acosado por varias imputaciones judiciales. Los socialistas gallegos lo rehabilitaron simbólicamente, con el propio Formoso y buena parte de los asistentes aplaudiendo puestos en pie.