Sandra Alonso

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, es la persona elegida para presidir la mesa que ordenará los debates y las votaciones del 14 congreso nacional del PSdeG-PSOE que arrancará hoy en la capital gallega y que ratificará como nuevo secretario xeral del partido al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, elegido para el puesto por la militancia en las primarias celebradas el pasado 30 de octubre. Los expresidente socialistas de la Xunta, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, participarán en la apertura del cónclave para respaldar al nuevo líder orgánico, que tiene ante sí el reto de conformar una ejecutiva de integración para restaurar la unidad interna.

EL NÚCLEO DURO

Una ejecutiva amplia con nuevas áreas. Formoso parece decidido a conformar una ejecutiva de perfil amplio, con cerca de medio centenar de personas, aunque el partido suele dotarse también de una comisión permanente más acotada para ganar operatividad en el día a día. A su lado estarán algunos de los principales apoyos que tuvo en las primarias, piezas claves de los gobiernos locales de A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo, a la vez que está dispuesto a contar con nombres relevantes de Vigo y Ourense. La estructura de la ejecutiva tendrá áreas con un peso creciente en la agenda política, como la secretaria de ciencia, universidad y transición digital o la que se ocupará del reto demográfico. El partido también habilitará una asesoría jurídica para las agrupaciones locales, algo que Formoso ensayó con éxito en la ejecutiva provincial coruñesa.

INTEGRACIÓN

Casi una decena de plazas para apoyos de Caballero. La integración del sector derrotado en las primarias es uno de los desafíos que tiene ante sí Formoso, y también una exigencia que plantea a diario Gonzalo Caballero, que llegó a acusar al nuevo secretario xeral de actuar como «o cabalo de Atila» por no negociar con él un cupo. El alcalde pontés, que en las primarias del 2017 apoyó a Villoslada, que perdió las primarias, está dispuesto a pasar por alto que, entonces, Caballero no integró a nadie de la otra candidatura para hacer ahora lo contrario. Fuentes socialistas aseguran que se podrían reservar entre seis y diez plazas de la ejecutiva para personas que apoyaron a Caballero, como también hizo Formoso en la ejecutiva coruñesa, si bien la incorporación será negociada por la valía de cada perfil, y no en un lote con Caballero.