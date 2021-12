ALBERTO LÓPEZ

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará proyectos por valor de 30,1 millones de euros para extender la cobertura de banda ancha ultrarrápida en 278 concellos, beneficiando a 89.548 hogares o empresas, informa la Delegación del Gobierno. Así se determina en la resolución definitiva de la convocatoria del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión ÚNICO-Banda Ancha, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, enmarcó esta iniciativa en el «compromiso do Executivo coa conectividade y a dixitalización, ademais do reto demográfico, tres bases das políticas progresistas e fundamentais para o futuro de Galicia». En esta convocatoria, la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha se realizará en 15.815 de las llamadas «zonas brancas» de Galicia, es decir, áreas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de por lo menos 30 megabits por segundo, ni planes para su dotación en los próximos tres años.

Estos primeros proyectos se desarrollarán, con fecha límite, hasta el 31 de diciembre del 2023. Así, la cobertura de banda ancha comenzará a extenderse a partir del próximo año. Los planes son plurianuales, por lo que los planes contemplados en la convocatoria del 2022 se podrán ejecutar hasta el 2024 y los del 2023 hasta el 2025, para llegar así al 100 % de los gallegos en tres años.