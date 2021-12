Ramón Leiro

O 6 de decembro de 1931 fundábase en Pontevedra o Partido Galeguista. Este luns cumpríanse noventa anos desa data e o BNG quixo conmemoralos organizando na cidade do Lérez un acto de homenaxe polo que definiu como «o nacemento do nacionalismo político organizado». O BNG, proclamou a portavoz nacional desta formación desde Pontevedra, «é o Partido Galeguista do século XXI: vimos de lonxe e imos chegar aínda máis lonxe». Porque, dixo Pontón, aínda que nestes noventa anos cambiaron moitas cousas no mundo e en Galicia, hai algo que non cambiou, e é «a necesidade do nacionalismo para Galiza, que precisa máis que nunca forzas políticas coas mans libres para defender os seus intereses».

Pontón reivindicou a necesidade dunha forza «coa cabeza e co corazón no país», que sexa capaz -dixo- de frear un centralismo «que se estende como mancha de chapapote, viscosa e contaminante». Por iso, subliñou, «o Bloque celebra hoxe que Galicia é unha nación, como antes fixeron os homes e mulleres do Partido Galeguista». Persoas, recalcou a líder nacionalista, comprometidas «como Castelao e Bóveda, e con eles unha equipa de primeira como os irmáns Vilar Ponte e Suárez Picallo, Víctor Casas, Johan Carballeira, Ánxel Casal ou Otero Pedrayo». Pero tamén mulleres «como Amparo López, María Miramontes, Elvira Bao, Micaela Chao, Antonia Pardo, Virxinia Pereira, Amalia Álvarez, Ernestina Otero e tantas outras»: «Porque elas foron, somos. E porque somos, o futuro de Galiza será feminista, ou non será», defendeu Pontón.

Desde o BNG destacan o proxecto «transformador» do Partido Galeguista co Estatuto do 36 como punto de partida, que «tras un esforzo titánico, incluía o recoñecemento nacional de Galiza ao mesmo nivel que Euskadi e Catalunya».