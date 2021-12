La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en una foto de archivo MARCOS MIGUEZ

La Xunta sigue sin valorar, por el momento, la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa, que mejora los criterios relacionados con la edad de la población, pero no prioriza cuestiones reclamadas por Galicia como la dispersión. El Ejecutivo autonómico se ha limitado a indicar este sábado, a través de un comunicado, que «estudará e analizará a proposta de poboación axustada remitida onte a mediodía polo Ministerio de Hacienda». Y recuerda que las comunidades tienen hasta finales de enero para remitir al ministerio sus valoraciones y aportaciones a la propuesta técnica del Gobierno estatal, compuesta por 240 páginas.

Aclara el Gobierno gallego que en su análisis y sus proposiciones «seguirá defendendo a posición plasmada no documento acordado entre oito comunidades autónomas o pasado 23 de novembro en Santiago de Compostela, e defendendo os intereses de Galicia co obxectivo de que todos os cidadáns teñan garantido o dereito a recibir uns servizos de igual calidade con independencia de onde residen, cun modelo que asegure a cobertura total dos servizos a financiar». Es decir, reclamará que en el nuevo modelo de financiación tengan un fuerte peso los criterios demográficos y otros que encarecen la prestación de servicios, como la dispersión poblacional, además de renegar de cualquier tipo de negociación bilateral entre el Ejecutivo central y un gobierno autonómico concreto.

De hecho, la nota emitida por la Xunta incluye precisamente la insistencia de la Xunta en que el nuevo modelo de financiación debe abordarse «nun marco multilateral e de diálogo coas comunidades autónomas, no seo do Consejo de Política Fisca y Financiera (CPFF)». Y aprovecha para criticar al Ministerio por no haber convocado todavía a este órganos para debatir sobre el tema del financiamiento autonómico, «desoíndo unha vez máis as peticións reiteradas das comunidades autónomas».