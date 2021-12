David Martín residente de quinto de oncología: «Si me ofrecen las condiciones de otros compañeros, me iré fuera»

David Martín García (Burgos, 1992) es residente de quinto curso en la especialidad de oncología médica en el CHOP. También es el representante en Galicia de la asociación MIR España. Una encuesta realizada hace unos días por esta entidad a nivel estatal concluía que el 53 % de los residentes se plantean irse fuera de España al terminar el período de formación. En el caso de David, varios de los compañeros que finalizaron antes están en otras comunidades: «La gente está buscando salidas fuera porque no ve mucho futuro aquí. Y medidas de la Xunta como la nueva categoría de medicina de familia no están haciendo mucha gracia», dice.

En su caso particular, a pocos meses de convertirse en médico adjunto, todo dependerá de lo que le vayan a ofrezcer: «En Galicia lo veo difícil, mis compañeros que terminaron están en la privada o cubriendo bajas. Si me ofrecen estas condiciones me iría fuera, no estoy dispuesto a aceptarlas, no las considero éticas ni adecuadas», sostiene. Su especialidad, aunque se necesitan profesionales, no tiene en estos momentos demasiada demanda laboral.

Y pone un ejemplo muy claro, en su hospital solo hay un residente de quinto, él mismo, y otro de primero, ya que el Sergas no incluyó en la oferta mir esta plaza durante varios años, «cuando llegué había once adjuntos y cinco residentes, ahora hay ocho adjuntos y dos residentes», cuenta. Intentos de la Consellería de Sanidade por dar estabilidad a los profesionales y atraer a médicos de fuera, como el contrato de continuidad de primaria, no han calado según este oncólogo: «Este contrato tiene varias trampas, incluye guardias obligatorias que se pagan menos que si las hicieras a mayores, no cobras nocturnidad ni pluses, y a veces no se libra la guardia al día siguiente».

La primaria, dice, sigue siendo un nivel asistencial al que los profesionales les cuesta ir. Y esto convierte la asistencia en la pescadilla que se muerde la cola: no hay médicos suficientes, luego estos soportan una mayor carga asistencial, y como tienen más trabajo, los residentes que terminan medicina de familia no quieren ir a los centros de salud, «en primaria te mandan una obligatoriedad —una guardia que es preciso cubrir—un viernes por burofax para que trabajes el domingo, no puedes planificar nada».