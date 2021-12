La magistrada Pérez Pena, este viernes en la biblioteca de la Audiencia Provincial de A Coruña. EDUARDO PEREZ

Discurría 1978, empezaba a despertar la democracia y una chica de Sada de veintipocos años se plantaba en Amurrio para tomar posesión de su primer destino como jueza. Eligió la localidad alavesa porque los antepasados de su madre habían vivido en el País Vasco y quería conocer sus orígenes. Acababa de aprobar la oposición para jueces. «La de jueces y la de secretarios. Me presenté a las dos oposiciones por si suspendía alguna». María José Pérez Pena, magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, habla con pasión de su trabajo, pese a que «es una profesión en la que no haces amigos». Lo dice porque las resoluciones de un juez difícilmente contentan a todas las partes. Se lo recordaba siempre su padre, Manuel Pérez Rivas, reconocido fiscal que ejerció en Santiago, Tenerife y en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «Mi padre me decía: ‘Este no es un trabajo para que te aplaudan. No estamos para hacer amigos'». Pero ella sostiene que la labor que hace un juez es «impresionante, sobre todo cuando puedes ayudar a los menores», asegura la magistrada. «Eso sí, esta es una profesión totalmente vocacional y hay que trabajar mucho. El juez siempre se lleva trabajo para casa. No hay horarios», advierte.

Ahora, 43 años después, la magistrada Pérez Pena hace balance de una vida intensa en la judicatura que ahora llega a su fin. Se jubila el próximo enero. «No me lo puedo creer. El otro día me lo recordó Castroverde [el presidente del Tribunal Superior] y me resultaba raro. Es un trabajo en el que me siento muy a gusto», afirma mientras le echa agua con una botella de plástico a una de las plantas del despacho.

En Amurrio estuvo apenas cuatro meses, suficientes para sufrir la explosión, de noche, de una bomba en el edificio de los juzgados. De allí se vino para Corcubión. «Fui la primera jueza gallega que hubo en Galicia, y no hubo ninguna más durante cuatro años. Cuando aprobé la oposición, ese año entramos solo cuatro juezas en España. Nos llamaban las del norte: éramos una gallega, una vasca, una asturiana y una catalana». Nada que ver con lo que sucede en la actualidad, pues en la carrera judicial hay más mujeres que hombres (en Galicia hay 199 juezas y 138 jueces).