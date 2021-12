El regidor amiense, así como las demás representantes de la comisión, optaron por mantenerse al margen de la confrontación abierta por el ex secretario xeral, Gonzalo Caballero, contra el líder elegido por la militancia socialista, al que su predecesor acusó de aplicar «o rodillo» y de actuar como «o cabalo de Atila» por no contactarlo para un proceso de integración. «Formoso non é persoa de aplicar o rodillo», expuso García negando la mayor, para poner en valor su «capacidade de diálogo e de integración» de la que ya hizo gala en la dirección provincial de A Coruña, al integrar en la misma a parte de sus oponentes internos de las primarias.

