En Inditex no hay primarias

Platónica Cayetana

En la antigua Grecia se produce un episodio que tiene resonancias actuales. Lo protagoniza Platón, el mismo que defendía la teoría de que los filósofos debían de ser los que ostentaran el gobierno de las polis. Platón era filósofo, claro está. Visto que sus contemporáneos no le hacen mucho caso, viaja a Siracusa para intentar educar al mandamás correspondiente en los elevados principios platónicos. Por así decirlo, ingresa en el partido siracusano con el propósito de regenerarlo y convencido de que sus dotes serán reconocidas por la chusma. No es así. Lo expulsan. El hombre reincide y regresa, logrando el mismo resultado decepcionante. Resignado a que la política no es lo suyo monta la Academia y se dedica a los máster. Pudo haber escrito un libro que llevara el mismo título que el de Cayetana Alvarez de Toledo. Hay muchos siglos entre ambos pero una idéntica soberbia y la misma incomprensión de la democracia. Cuando fracasan, se enfadan contra todo el mundo y no entienden que no se reconozca su superioridad.