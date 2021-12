Miembros del GEAS estuvieron el jueves en Porto do Son para inspeccionar la zona donde apareció el hueso MARCOS CREO

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado este viernes la aparición de un hueso en Porto do Son, que se analizará, si procede, para ver si corresponde con los kayistas desaparecidos. «Por el momento lo único que sabemos es que apareció un hueso, que parece ser que van a estudiar, primero, si es de origen humano y, cuando tengamos esa información, a ver si se puede extraer ADN y cotejarlo con alguno de los desaparecidos», ha explicado en declaraciones a los medios en un acto en Santiago, según recoge EFE.

Los restos de una costilla hallados por un pesquero en Porto do Son (A Coruña), en la zona donde desaparecieron dos jóvenes en un kayak en julio de 2020, están siendo analizados por el Instituto de Medicina Legal de Galicia. Por el momento, no han sido determinados como humanos o de otro mamífero o pez, si bien parecen corresponderse con los de una persona, tal y como determinó el forense de la Guardia Civil en la primera inspección.

Los GEAS

Un equipo de buceadores de GEAS practicó ayer una inmersión con el objetivo de inspeccionar la zona, pero no localizaron más restos, por lo que no continuarán el rastreo hasta que no se determine la procedencia de la costilla hallada.