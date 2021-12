Valentín G. Formoso y Gonzalo Caballero saludándose hace unas semanas en los pasillos de O Hórreo Sandra Alonso

El ex secretario xeral del PSdeG y todavía portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, llevó ayer al límite su confrontación con la persona elegida por los militantes para sustituirlo como líder del partido, Valentín González Formoso, al que acusa de actuar «como o cabalo de Atila», del que se decía que a su paso no dejaba crecer la hierba, por no tener hacia él ningún gesto de integración tras perder las primarias. Con la actitud de máxima hostilidad hacia el nuevo líder orgánico, Caballero se ata una piedra al cuello, se sitúa en los bordes del partido y se incapacita a sí mismo para seguir siendo la voz de los socialistas en el Parlamento.

Gonzalo Caballero utilizó ayer la rueda de prensa convocada como portavoz del PSdeG para cargar contra la persona que lo venció en las primarias. Acusó al alcalde de As Pontes de cerrar «as vías de diálogo» con él y las personas que lo respaldaron en las primarias y de aplicarles el rodillo, un reproche que los socialistas acostumbran a hacerle al PP cuando se sirve de su mayoría absoluta para aprobar leyes en solitario, pero que nunca habían utilizado contra compañeros del mismo partido.

Pero la cosa no queda ahí. Pese a perder hace un mes las primarias con el 39 % de los votos, Gonzalo Caballero y sus afines mostraron ayer su disposición a acudir al congreso nacional del PSdeG, que tendrá lugar los próximos días 7 y 8, decididos a plantarle batalla a Formoso y promover una lista alternativa a la oficial para ocupar los 400 puestos del comité nacional, el máximo órgano del partido, y desde ahí condicionar la línea política.