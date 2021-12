Torrado, sin embargo,apeló a que «a lexislación non obriga a esa contratación», y que si el Sergas firmó un convenio, lo puede cambiar. «Se non o cambia é porque non quere. Xa sabe que se peca por obra ou por omisión», le espetó a la alto cargo sanitaria, insistiendo en que no hay más profesionales sanitarios contratados «porque o Sergas decide destinar máis de 700.000 euros ao ano a capeláns». Además, el socialista incidió en que la partida para los 52 curas está incluida en el anexo de personal de los Presupuestos de la Xunta, algo que Ana Comesaña concedió que «habería que cambiar».

No obstante, la directora de recursos humanos del Sergas insistió en que «o Sergas non recoñece irregularidades», cifró en 41 la cifra real de capellanes (el año pasado había 41 a tiempo completo y otros 11 a tiempo parcial) y acusó a Torrado de hacer «demagoxia» y le indicó que de las 1.338 plazas profesionales que Sanidade tiene previsto crear en Atención Primaria «ningunha será de capeláns». Recordó, además, que una sentencia reciente deja claro que los sacerdotes no son personal del Sergas.