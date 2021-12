Campaña para regular pisos

Aviturga ha iniciado una campaña, en coordinación con la Axencia de Turismo de Galicia, para regularizar la situación de viviendas que no han sido dadas aún de alta en el registro de la Xunta. La asociación habilita así un servicio de atención telefónica permanente (633 771 551) para acompañar a los propietarios en la tramitación del alta. «Igual hay personas que no conocen la legislación, así que reforzamos la campaña de información para ayudar en la tramitación», apunta Dulcinea Aguín, que recuerda que las sanciones parten de 600 euros frente a un gasto de legalización «que no llega a los 60». «Te van a pedir licencia siempre, es algo positivo para todos», defiende la presidenta de la asociación de viviendas turísticas.