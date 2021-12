Es, además, un tipo con sensibilidad, al que le gusta especialmente el arte moderno, una afición que tiene más tiempo para descubrir y cultivar tras retirarse de un deporte de élite que, reconoce, le exigió sacrificios y una vida dura para un chaval que con 14 años estaba ya viviendo en un centro de tecnificación. Sin embargo, no solo no reniega de ello, si no que no le importaría que alguno de sus hijos, que ahora tienen ocho y once años, quisiera dedicarse al deporte de élite. «De momento ninguno ha seguido mis pasos, pero nunca se sabe. Es una buena vida, siempre que la lleves de una manera sana, no dañina, que no tengas una presión excesiva que con los años se vuelva peligrosa. El deporte de élite te da oportunidades de viajar, de conocer a gente fuera de tu entorno, es una vida sana que te ayuda a centrarte y te quita de otras cosas no tan buenas», defiende.

Fui

Campeón de España de lucha libre olímpica

Soy

Policía nacional