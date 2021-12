Una joven que acaba de alcanzó este año la mayoría de edad lee algunos artículos de la Constitución en el acto oficial celebrado en la Delegación del Gobierno. CESAR QUIAN

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, presidió este jueves en A Coruña el acto de celebración oficial del 43 aniversario de la Constitución. Acompañado por el general jefe de Apoyo a la Maniobra, Juan Francisco Arrazola, y por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, además de otras autoridades, escuchó a seis jóvenes que este año estrenaron la mayoría de edad y que leyeron varios artículos de la Carta Magna en la sede de la Delegación del Gobierno.

Paloma Díaz, Miguel Gomezalas, Roi Losada, Natalia Collazo, Pablo Sáez y Alba Morán eligieron una serie de artículos de la Constitución en los que se destacan los derechos fundamentales, el acceso a la Seguridad Social y la inserción de la juventud en la sociedad.

El delegado del Gobierno destacó que la Constitución «é un muro contra as desigualdades e unha ponte cara a convivencia». Miñones agradeció «os dereitos que blinda a Constitución en materia de sanidade, educación e estabilidade para avanzar no camiño do progreso e do benestar».