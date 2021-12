É moito más fácil vivir sen Filosofía

É moito más fácil vivir sen Filosofía.... nin é útil, nin vale para nada, nin temos necesidade... pero realmente tampouco temos necesidade da trigonometría, nin das raíces cadradas, nin dos números irracionais, nin sequera do big bang nin da teoría da gravitación universal, e moito menos da teoría da relatividade,.... vivimos máis facilmente sen todo iso, sen facermos problema das cousas que nos facilitan a vida, das cousas que necesitamos para a vida, evitando as veces reflexionar sobre o que imos facer ou podemos facer da nosa vida...

A diferenza entre o saber e o saber ser estriba na Filosofía... Está presente en todos os momentos claves da nosa vida, como asombro na infancia, como cuestionamento na adolescencia, como búsqueda do noso lugar na madurez, e sobre todo, como crítica e institutriz absoluta das nosas pretensións no mundo. Deixar que as ciencias dirixan á humanidade é colocala ao borde da extinción; deixar que as ideoloxías dirixan a humanidade é metela nun continuum de conflitos que non só enfronta a pobos senón tamén a persoas, e menoscaba, desde os alicerces, o substrato fundamental da nosa convivencia.