El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el expresidente del Gobierno Felipe González Sandra Alonso

Destacados políticos y empresarios de España y América Latina han reivindicado este miércoles en Santiago de Compostela la necesidad de una respuesta global, similar a la articulada contra el cambio climático, como única solución a la pandemia. Esta ha sido una de las reflexiones que han centrado en Santiago de Compostela la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo: «El mundo en pandemia», en la que han participado destacados políticos como los expresidentes de España, Chile y Uruguay Felipe González, Ricardo Lagos y Julio María Sanguinetti, respectivamente; así como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y empresarios como el mexicano Carlos Slim.

Tanto Feijoo como Felipe González coincidieron en la necesidad de vacunar a la población de países con menor acceso a la vacuna. El expresidente socialista advirtió de que «mientras no se vacune a África» no habrá «ninguna posibilidad» de que Europa «acabe con la pandemia». «Sean solidarios, y si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes porque mientras que no se vacune a África no hay ninguna posibilidad» de que Europa «acabe con la pandemia», manifestó. En este sentido, incidió en la necesidad de afrontar la actual situación bajo esta premisa de la solidaridad. Además, reflexionó sobre la necesidad de que los políticos sean capaces de generar «certidumbre» en un contexto de pandemia mundial en el que «lo único cierto es la incertidumbre». Feijoo tachó de «indefendible» que los países del «primer mundo» dejen caducar «miles de dosis» de las vacunas contra el covid sin anticiparlas al resto de la población mundial.

El presidente gallego señaló que se está «navegando con cierto éxito» pese a los «períodos de emergencia sanitaria» que se han tenido que superar y en un contexto también de «inquietud» ante las nuevas variantes del virus. Con todo, ha considerado que «se mantiene una enorme tarea pendiente», que es «universalizar el acceso a la vacuna».