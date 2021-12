—Eran años de mucho movimiento.

—Yo empecé la carrera en 1967, aquel fue un curso totalmente efervescente porque la universidad se puso en huelga antes del mayo francés. Fue por un conflicto en la facultad de Ciencias, con un movimiento muy potente. Aquello me pilló muy novicio así que no tuve ningún protagonismo en aquel movimiento. Pero en los cursos siguientes sí tuve dos actividades que se pueden relacionar con esta efervescencia: la actividad editorial en una revista que se llamaba Diálogo. Y luego, la actividad tearal. Fui director de un grupo que se llamba Gelmírez y gané dos años consecutivos el título a mejor director del distrito. Y ahí sí que hice algunas cosas aventuradas, como el estreno en España de dos piezas de Max Aub. Y también monté a Bertold Brecht.

El llavero de Darío Villanueva: clásico de piel oscura y con media docena larga de llaves, una de ella larga y retráctil, para adaptarse al llavero PACO RODRÍGUEZ

—Usted es un gran aficionado a los viajes, ¿qué lugar le fascinó, al que quiere volver?

—Hay uno muy especial que es la Abadía de Vèzelay, en la Bretaña francesa. Es una puerta de concentración de peregrinos franceses, con una magia y un aura inconfundible. Pero aparte de esto yo soy un enamorado total de América Latina y tengo muchos lugares preferidos. Aunque la ciudad es Buenos Aires. Siempre digo: «Si alguna vez me pierdo, buscadme en Buenos Aires».

—Mucha gente con una gran carrera lamenta no haberle dado más tiempo a su familia. ¿Alguna vez le asalta esa idea?

—Admito la posibilidad de que, aunque ellos no me lo han dicho directamente, mi mujer y mis dos hijos en algún momento hayan sentido esa ausencia. Pero nunca he tenido la mala conciencia de haber faltado salvo en ocasiones puntuales y por razones plenamente justiricadas. En eso estoy en paz conmigo mismo.

—¿Celta o Dépor?

—Sinceramente Deportivo, pero eso no significa en modo alguno animadversión hacia el Celta. Siempre me alegro de sus éxitos.

—¿Sigue el fútbol, los resultados...?

—No soy un forofo. Mi deporte es el tenis, ahí sí que pierdo el oremus. Aunque el fútbol sí me interesa. A veces tengo la impresión que es una de las cosas más dignas y estéticamente más apreciables que se pueden ver en televisión.

—¿El fútbol?

—Sí, sí.

—Dicen que decae el interés.

—Puede ser. Yo me he dedicado muchos años a la enseñanza y nunca percibí una gran pulsión por el fútbol salvo un caso cuando, siendo decano de Filología, vinieron a hablar conmigo un grupo de estudiantes, porque tenían un equipo de fútbol en la liga facultativa y estaban en una situación muy precaria. Me convencieron cuando me hicieron saber el mérito que tenía hacer un equipo de fútbol masculino en una facultad donde casi todos los alumnos eran mujeres. Aquelló me convenció y compramos un equipamiento. Tengo en mi despacho de Filología una foto haciendo de Florentino.

—¿Sigue jugando al tenis?

—Sí, sí. Empecé a los 15 años con el fenómeno Santana, Copa Davis, Arilla y las dos finales que se perdieron en Australia. Tuve la suerte de encontrarme en Lugo con un profesor de tenis desinteresado y generoso, Jesús Sánchez, que ha muerto hace poco. Aparte de lo que me enseñaba me utilizaba como sparring. Con algunas intermitencias he seguido jugando. Incluso en Estados Unidos, Portugal...

—Una carrera paralela.

—He tenido dos accidentes que estuvieron a punto de cercenar mi carrera tenística para perjuicio del tenis nacional. Hace 11 años, en un accidente de tráfico muy grave en el que me rompí las dos piernas, una mano, la clavícula y varias costillas... Los médicos me dijeron que no volvería a jugar al tenis, pero al año ya estaba en la pista. Y el año pasado me rompí el codo izquierdo jugando al tenis. Me tuve que operar, pero ya he vuelto a jugar otra vez, porque yo no soy zurdo.

—Dígame algo que le resulte repugnante.

—El sectarismo es algo que me revuelve los hígados.

—¿Piensa en la muerte?

—No lo hacía de manera especial. Pero recnozco que ahora, desde que cumplí 70 años, es como si me hubiera saltado un click y empiezo a pensar en ella. Y sobre todo me impresionó mucho la muerte hace ahora un año de un amigo del alma: José Ramón Pérez Nieto. Me tocó muy cerca.

—Dicen que los creyentes mueren con más paz.

—Hay quien dice de una manera muy cínica que es mejor creer porque, si hay algo estás en ello y si no hay nada, no pierdes nada.

—¿Dónde se sitúa usted?

—Yo no soy antirreligioso y tampoco me definiría como ateo. Ese es un gran misterio que yo, como tantos otros, no he sido capaz de resolver ni creo que vaya a resolverlo nunca. Así que, llegado el momento, me sitúo con los estoicistas.

—¿A qué le tiene miedo?

—Puedo decir sin jactancia que no soy persona miedosa ni presionado por algún miedo que me pudiera sobrevenir. En tal caso me daría miedo el sufrimiento de las personas que me son más próximas.

—¿Qué tal cocina?

—No puedo presumir de eso, pero también sin jactancia me gustaría que quedara constancia de que tengo una especialidad; hay un plato que bordo, que es el melón con jamón.

—Ja, ja. Supongo que aquí el secreto está en los ingredientes.

—Ustedes se ríen mucho, pero no es tan fácil como piensan. Hay muchos componentes y el secreto último del cocinero, en este caso, de mí.

—¿Y qué tal baila?

—Bien. Bailar siempre me ha gustado mucho. Juan Cruz dice que yo siempre llevo corbata pero que soy el primero en echarme a bailar cuando hay ocasión.

—Permítame una últia curiosidad: ¿Se compra usted la ropa?

—En eso, la que se ocupa es fundamentalmente mi mujer, que tiene mucho gusto y sabe cuáles son mis inclinaciones.

Y lo dejamos. Él se va por la rúa do Vilar y yo me quedo pensando en el tiempo que hacía que no oía hablar del melón con jamón.