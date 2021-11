Ángeles Vázquez ha mostrado su rechazo también al incremento del IBI para las viviendas vacías, al respecto de lo que dijo que había fracasado esta medida en Alemania y en Francia. «Debemos facer políticas incentivadoras, pero non de incremento de impostos, porque o resultado non é o que agardamos», ha remarcado, antes de remarcar que el objetivo es que el colectivo de jóvenes «poidan dispor de vivenda».

Zonas tensionadas

También alega contra las zonas tensionadas, puesto que en Galicia solo cumple el requisito un ayuntamiento, algo que la Xunta ve «ilóxico». «Non está ben exposto, non ten sentido se no caso de Galicia non permite facer absolutamente nada», ha enfatizado. Ángeles Vázquez ha insistido, en definitiva, en que se trata de una normativa «inconstitucional», porque «falar de vivenda é falar das características que ten cada comunidade», algo que «para nada se tivo en conta». «Esperamos presentar sete bloques de enmendas por parte da Xunta e que den marcha atrás e se faga unha lei participativa e participada», ha enfatizado la conselleira de Vivenda.