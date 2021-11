Para la Xunta este envejecimiento no es desde luego «el problema central de la universidad», apunta el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro. Las jubilaciones se pueden prever «y buscar mecanismos, sobre todo a través de la futura carrera investigadora, asociando necesidades futuras no solo de investigación, sino también de docencia». El objetivo, que cuando llegue el aluvión de retiros haya un relevo preparado. «Lo que hay que hacer —insiste Díez de Castro— es identificar los problemas cinco o diez años antes, buscar financiación y solución, no es un problema tan grave». De momento, el Gobierno central ha permitido ya elevar la tasa de reposición en las universidades públicas —medio centenar en España— al 120 %, es decir, que por cada cien jubilaciones podrán convocarse 120 plazas. Esta mayor tasa de reposición se amplía también al personal de administración y servicios, también envejecido.