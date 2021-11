La oposición, sin embargo, no lo está poniendo fácil. PSOE y BNG han bloqueado la rebaja del 40 % en el impuesto de vehículos que propuso el gobierno municipal y han rechazado en tres ocasiones el cambio de uso de la parcela de la vieja estación de buses para que la Fundación Amancio Ortega pueda construir allí la residencia de ancianos prometida en Ourense. Socialistas y nacionalistas han formado un bloque junto a los díscolos de Democracia Ourensana (DO) que suma la mayoría absoluta del pleno, pero el voto de los exediles de DO no contaría en una eventual moción de censura, por lo que el único modo de forzar el relevo de Jácome es un acuerdo entre PP y PSOE.

Ambas fuerzas lo intentaron cuando, en septiembre del año 2020, los populares se fueron del gobierno por las acusaciones de parte de los concejales de Democracia Ourensana contra Jácome en relación a irregularidades en la gestión económica del partido. La negociación llegó a un callejón sin salida cuando el PP puso como condición que el alcalde no fuese el portavoz local del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, a quien le exigían dejar la vida política. Aquello fracasó y, aunque ahora el nuevo secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, obligase al líder ourensano a irse, el PP ya no estaría dispuesto a entregar la alcaldía a sus rivales políticos cuando falta solo año y medio para las elecciones.