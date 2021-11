Mapi Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, elude opinar «hasta conocer la versión oficial» para no generar confusión. Los ornitólogos evitan pronunciarse sobre algo para lo que no encuentran «ninguna explicación razonable». «Tampoco sabemos siquiera por qué vuelan como vuelan los estorninos, al unísono, sincronizados», reconocen. El coruñés Antonio Sandoval remite a un episodio de muerte masiva de esta especie ocurrido en el otoño de 2018 en La Haya. El diario The Holland Times publicó, en febrero del año siguiente, las conclusiones de la investigación.

Sucedió en un parque cercano a la estación de Hollands Spoor, donde suelen concentrarse los estorninos. Las primeras especulaciones apuntaron a la posible contaminación del agua o al efecto de una antena 5G que estaba en pruebas. Las investigaciones iniciales concluyeron que las aves habían perecido debido a la ingesta de bayas de tejo, por una sustancia tóxica presente en las semillas que se encontró también en los órganos de las aves. Pero no resultaba del todo convincente dados «los festines» de estos frutos que acostumbraban a darse, sin consecuencias para su salud, al menos hasta ese momento.