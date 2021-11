—Evidentemente no todo el mundo lo ve tan terrible, porque si no no serían los fármacos más consumidos. Pero sí hay un cierto fariseísmo cuando se critica su uso. Puede ser por varias razones. Por una parte, hay pacientes con problemas leves que quizás podrían mejorar sin medicación, pero la medicación es más cómoda y rápida. Y la toman, y mejoran, y no se molestan en hacer cambios en su estilo de vida, cuando el objetivo es ese. Yo puedo recetar un ansiolítico en un momento puntual, cuando los síntomas te superan, pero el objetivo es que aprendas a manejar esa ansiedad, que hagas cambios en tu mente y en tu forma de vida para que puedas tolerarla, afrontarla. Si esto no se hace, se acomodan a la medicación, y luego les cuesta dejarla, porque al dejarla vuelven a sentirse mal porque no cambiaron las cosas que debían cambiar. Entonces es cuando echan pestes de los fármacos y les dicen a los demás que no los tomen, que no empiecen, porque luego no serán capaces de dejar los medicamentos.

Hay otro grupos de pacientes que no tienen conciencia de la enfermedad, no aceptan que están enfermos y entonces piensan ¿para qué necesito el tratamiento? Ven al psiquiatra como un tirano, que no sabe nada y que quiere medicarlos a la fuerza. Y como aún encima los fármacos pueden tener algún efecto secundario, hacerles sentirse más lentos, o tener algún temblor, pues hablan muy mal de la medicación, como si fuera un veneno.