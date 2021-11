-¿Maneja la Xunta una cifra para el plan de infraestructuras?

-No, depende todavía de los fondos europeos que nos lleguen, pero en los próximos meses las universidades tendrán que presentar un programa bien definido de los edificios e importes que necesitan. Hay otro plan, que sí está dentro del de financiación, para equipamientos de I+D. En el ámbito científico ha habido construcciones pero en los últimos años facultades nuevas no se han hecho. Hubo una época en la que se dijo 'ladrillo no', pero son necesarias unas condiciones dignas para ejercer las funciones de la universidad.

-Han hecho alegaciones a la nueva ley de universidades, por ejemplo en la gobernanza.

-Hay informes de sobra que analizan lo que hace Europa y todos tienen una línea común, incrementar los representantes externos en los órganos de gobierno de las universidades públicas. Hay que abrir la ventana al mundo. El sistema actual colapsa las decisiones y convierte al equipo rectoral un poco en cautivo de los órganos colegiados. O cambia la gobernanza en sintonía con lo que pasa en Europa o te quedas atrás. Esta ley no se negoció, todo el mundo está descontento.

-La Xunta también pidió estar en los órganos de gobierno de la universidad, ¿con voz o también con voto?

-Nosotros no tenemos ningún interés en estar en los órganos de gobierno, pero en la última versión de la ley reservan un 10 % del consejo de gobierno a los consejos sociales, por eso dijimos, puestos a meter a alguien en el consejo de gobierno el primer candidato es la comunidad, y si no, no metas a nadie. En esta ley todo parece que es improvisado pero estamos hablando de una ley orgánica y pasarán veinte años hasta que haya otra. Cuestiones que están recogidas en todos los informes, como que el rector nombre a los decanos -que estaba en la primera versión- o que haya un número reducido de miembros en los órganos de gobierno, se han borrado. Es que encima los pasos que se dan van hacia atrás, acabaremos en la LRU. Con las comunidades, además, no se ha negociado nada.