En primer plano, Chelo Neira, directora del centro, y Paula Castro, usuaria que sufrió violencia machista. Detrás, dos trabajadoras del centro PACO RODRÍGUEZ

«Queremos que as mulleres perciban que este é un sitio seguro, pero tamén que é un lugar para elas, que se sintan cómodas. Se hai que sentarse a tomar un café con elas para que se relaxen, sentámonos», explica Chelo Neira, directora del Centro de Recuperación Integral para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero (CRI) que la secretaría xeral de Igualdade tiene en Santiago. Una filosofía de trabajo que es fácil percibir mientras muestra unas instalaciones pensadas para cubrir necesidades muy distintas. En una sala es posible practicar técnicas de relajación o ejercicio físico, que pueden ser necesarios antes de abordar una terapia psicológica. El despacho de la propia Chelo, acogedor y con flores frescas, invita a hablar con calma. Una sala de usos múltiples, con mesas y equipos informáticos, ha acogido desde conversaciones y charlas hasta clases de defensa personal. Todo es sencillo, pero versátil.

Y es que el CRI busca una atención integral y personalizada. Un equipo de siete personas aborda las distintas demandas que puede presentar una víctima de la violencia machista. El primer paso es escuchar su relato, durante el que muy a menudo se va poniendo nombre a lo que han padecido. «A violencia física élles fácil de ver, pero non tanto a psicolóxica, a violencia vicaria, a sexual... ao poñerlle nome e recoñecer o que padeceron, poden empezar a traballar para superalo», cuenta Neira. En esa primera entrevista la usuaria explica al equipo lo que necesita. «Normalmente, cando chegan a maioría o que pide é apoio psicolóxico, porque están moi destruídas. Pero conforme avanza o traballo con elas, van aparecendo outras necesidades. Hainas que precisan axuda económica, ou para insertarse laboralmente, outras teñen cativos ou maiores que dependen delas, outras requiren unha rede de apoio porque o seu agresor destruíu a súa...», enumera la directora. Se traza así un plan individualizado con propuestas de trabajo a las que la mujer debe dar el visto bueno. Aquí no hay dos intervenciones iguales.

Los tiempos de trabajo también son distintos, pero suelen rondar los 10 o 12 meses. Además, cuando la víctima se considera recuperada, se mantiene un seguimiento. Y es que pese a tener 120 usuarias, el equipo del centro conoce a todas por su nombre y no olvida un caso. «Para nós velas saír adiante é unha alegría. Aínda hai pouco unha chica colleume da man e me dixo ‘‘Non me esquezas, eh, non me esquezas''. Pero como me vou esquecer? Escoitar algo así énchete de emoción, pero tamén de responsabilidade e dáche moita forza», confiesa Chelo.