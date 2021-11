Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sostenido este jueves que en su formación «non hai ambigüidades» ya que se presentan como «unha forza política nacionalista e republicana». La líder del Bloque respondía así a la polémica surgida tras las palabras del diputado nacionalista Néstor Rego, que ayer dijo en el Congreso que «Galiza, mal que les pese a algunos, más pronto que tarde, será una república libre y soberana».

Para Pontón no hay contradicción entre ese discurso de Rego y el mantenido por el BNG que, recordó, lleva su seña de identidad en el propio nombre del partido. «Somos unha forza moi clara», ha dicho la líder nacionalista, que defiende que Galicia es una nación y que existe «un Estado plurinacional, pluricultural e plurilingüe». Frente a esa claridad del Bloque, Pontón contrapuso la «pequena obsesión de Feijoo e do PP» a los que consideró «moi preocupados por definir que é o BNG», pese a que según ella, la fuerza que lidera no precisa ser definida por el actual presidente de la Xunta. «O noso programa, intencións e o noso traballo demostrámolo día a día, e están aí para que os galegos os avalíen», incidió.

Reafirmando la postura del BNG, la portavoz nacionalista ha insistido en que «canto máis decidamos en Galicia, mellor nos irá», contraponiéndolo a la actitud del Gobierno gallego presidido por Feijoo «que prefire que decidan en Madrid».