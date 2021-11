—En partidos xudiciais máis pequenos como o de Noia hai recursos suficientes?

—A nivel de persoal, no noso caso, eu creo que non fai falla xuíz de apoio. En canto a recursos materiais, as carencias son moi superiores ás das grandes cidades. Non contamos cun equipo de psicólogos de apoio, son os servizos sociais dos Concellos os que fan ese labor con gran voluntarismo pola súa parte, o que facilita a resposta que se lles dá ás vítimas. Desde ese punto de vista si que temos carencias, e témolas tamén de tipo estrutural. Non hai unhas dependencias nas que a muller poida interactuar co letrado, por exemplo, ou simplemente agardar os tempos de espera, iso resulta singularmente gravoso para elas, esperar nun corredor non é a situación ideal.

—Hai sectores que insisten nas denuncias falsas que chegan aos xulgados, cal é a realidade?

—A denuncia falsa é unha realidade que non só ten que ver coa violencia sobre as mulleres, senón con calquera outro delito. O uso dun proceso xudicial con fins torticeros non é alleo a ningún tipo penal. É unha posibilidade que está aí, e non se dá con maior intensidade no eido da violencia machista. E para iso estamos nós aquí, a nosa función é evitar que un proceso se utilice con esa finalidade, valorar e ponderar as circunstancias que se denuncian e, en función diso, aplicar os resortes que prevé a lei. En todo caso, é moito máis frecuente, moitísimo máis frecuente, que unha vítima non denuncie a que haxa unha denuncia falsa.