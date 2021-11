MIGUEL VILLAR

Cada quince días, el Concello de Ourense reúne las conocidas como juntas de área. Son órganos de debate que sirven a la oposición para fiscalizar la acción del gobierno local, pero esas reuniones no siempre cumplen su cometido. Tras el regreso del PP al ejecutivo, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, no asiste a ninguna de ellas pese a que gestiona directamente siete áreas. De este modo, las preguntas que hace la oposición quedan sin responder y se van acumulando hasta ser ya centenares, una situación que está provocando un profundo malestar entre los grupos.

El portavoz del BNG, Luis Seara, abandonó la junta de área a la que asistía ayer, en protesta por la falta de respuestas del gobierno. «Estanse rindo de nós continuamente e na nosa cara, algo que non imos tolerar», dijo el nacionalista. La viceportavoz del PSOE, Natalia González, pidió que esos órganos sean reestructurados para que funcionen de forma efectiva y cifró en más de 200 las preguntas formuladas por los socialistas pendientes de respuesta. «Isto non pode ser», dijo González, que dio una semana de plazo al gobierno para corregir la situación y, si no es así, el PSOE pedirá amparo al Valedor do Pobo, advirtió. José Araújo, de Ciudadanos, también manifestó su malestar por la situación. «Están sin responder un montón de preguntas», criticó.