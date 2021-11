Ayuso: lengua y Guardia Civil

La presidenta de la Comunidad de Madrid terció 24 horas después en el planteamiento de los ocho presidentes, dos de su partido (Galicia y Castilla y León, del PP). Isabel Díaz Ayuso aseguró a través de las redes sociales que «la España vaciada no tendrá oportunidades expulsando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos; si todas las comunidades autónomas no bajan sus impuestos y ayudan a sus empresas; sin planes de natalidad; y expulsando a la Guardia Civil y otras instituciones». Paradójicamente, en el encuentro de Compostela no se hizo mención a los márgenes fiscales que tienen las comunidades, ni se planteó ninguna cuestión relativa a competencias o a las fuerzas de seguridad, aunque sí salieron a colación medidas de conciliación, y tan solo hubo un comentario del asturiano Adrián Barbón sobre el «profundo respeto» de la Xunta por el «patrimonio inmaterial que es vuestra lengua», algo que desde Asturias se ve «con muchísima normalidad».

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2021

Hubo más reacciones entre los presidentes que no salieron en la foto del Obradoiro. El catalán Pere Aragonès (ERC) y la balear Francina Armengol (PSOE) coincidieron en un acto en Palma, donde el primero reivindicó que el Govern pueda asumir «toda la responsabilidad fiscal», y la socialista subrayó que «si otras comunidades piden más recursos por la disminución de su población, pasa todo lo contrario con Baleares, que debe dar servicios y prestaciones a una gran población flotante».